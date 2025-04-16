Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
230,39
Экономия при брони: -43,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -59,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,11
Экономия при брони: -58,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,27
Экономия при брони: -57,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
255,54
Экономия при брони: -78,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60
Экономия при брони: -78,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
237,03
Экономия при брони: -63,98 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,29
Экономия при брони: -58,09 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
231,44
Экономия при брони: -54,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH