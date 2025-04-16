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Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)

Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
230,39
Экономия при брони: -43,39 грн
187,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -59,50 грн
179,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,11
Экономия при брони: -58,01 грн
177,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
229,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
229,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
211,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
213,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
211,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
179,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,27
Экономия при брони: -57,98 грн
177,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
255,54
Экономия при брони: -78,25 грн
177,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
179,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
199,56 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60
Экономия при брони: -78,40 грн
179,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,30 грн
179,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
237,03
Экономия при брони: -63,98 грн
173,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
213,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,29
Экономия при брони: -58,09 грн
177,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
231,44
Экономия при брони: -54,24 грн
177,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
224,82 грн
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