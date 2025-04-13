Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 868 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
223,10
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
222,90
Экономия при брони: -32,50 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
223,10
Экономия при брони: -47,89 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
223,10
Экономия при брони: -47,89 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
230,21
Экономия при брони: -47,36 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
223,90
Экономия при брони: -48,04 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
215,18
Экономия при брони: -38,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
194,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH