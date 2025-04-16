Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
213,84
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
228,00
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
229,74
Экономия при брони: -21,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
222,77
Экономия при брони: -47,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
234,89
Экономия при брони: -61,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
230,05
Экономия при брони: -57,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
262,30
Экономия при брони: -85,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
249,98
Экономия при брони: -76,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
210,88
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
162,93
Экономия при брони: -15,58 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
222,31
Экономия при брони: -53,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
232,42
Экономия при брони: -63,74 грн