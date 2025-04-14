Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
275,55
Экономия при брони: -99,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
244,65
Экономия при брони: -67,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
111,45
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
148,67
Экономия при брони: -19,48 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
236,76
Экономия при брони: -46,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH