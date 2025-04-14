Киев
Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)

Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 377 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
210,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
221,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
275,55
Экономия при брони: -99,04 грн
176,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
230,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
199,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
234,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
244,65
Экономия при брони: -67,66 грн
176,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
111,45
Экономия при брони: -14,60 грн
96,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
148,67
Экономия при брони: -19,48 грн
129,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
214,14 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
214,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
200,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,70
Экономия при брони: -45,00 грн
193,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
213,54 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
210,48 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
203,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
236,76
Экономия при брони: -46,22 грн
190,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
214,74 грн
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