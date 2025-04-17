Хелпекс антиколд нео для детей (Helpex anticold neo for children)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60
Экономия при брони: -78,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
262,61
Экономия при брони: -7,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,50
Экономия при брони: -78,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
238,50
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
237,59
Экономия при брони: -74,39 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
159,21
Экономия при брони: -39,62 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
235,47
Экономия при брони: -58,35 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
257,60
Экономия при брони: -78,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
227,03
Экономия при брони: -63,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
148,67
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
232,31
Экономия при брони: -68,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH
237,23
Экономия при брони: -74,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хелпекс® Антиколд Нео для детей порошок для орального раствора саше 2.5 г №6
Movi Health GmbH