Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиРазличные антисептикиАнгилорЦены в аптеках

Ангилор спрей для ротовой полости флакон стеклянный 50 мл с пульверизатором, №1 - Киев (586007) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (10)
178,55
Экономия: -18,66 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (8)
177,84
Экономия: -17,95 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (9)
179,44
Экономия: -19,55 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (10)
178,28
Экономия: -18,39 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (32)
174,38
Экономия: -14,49 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (11)
174,90
Экономия: -15,01 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (4)
175,72
Экономия: -15,83 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (9)
174,58
Экономия: -14,69 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (8)
174,12
Экономия: -14,23 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (6)
175,94
Экономия: -16,05 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (7)
176,21
Экономия: -16,32 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (7)
176,98
Экономия: -17,09 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (8)
173,64
Экономия: -13,75 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (7)
179,54
Экономия: -19,65 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (22)
173,62
Экономия: -13,73 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (17)
177,51
Экономия: -17,62 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (10)
176,58
Экономия: -16,69 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (11)
179,63
Экономия: -19,74 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (20)
176,80
Экономия: -16,91 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (18)
176,09
Экономия: -16,20 грн
159,89 грн