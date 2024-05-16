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Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1 - Киев (586005) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (6)
201,57
Экономия: -21,06 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (12)
200,77
Экономия: -20,26 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (7)
202,58
Экономия: -22,07 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (9)
201,27
Экономия: -20,76 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (5)
196,86
Экономия: -16,35 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (15)
197,45
Экономия: -16,94 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (10)
198,38
Экономия: -17,87 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (7)
197,09
Экономия: -16,58 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (7)
196,57
Экономия: -16,06 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (5)
198,63
Экономия: -18,12 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (8)
198,93
Экономия: -18,42 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (3)
199,80
Экономия: -19,29 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (9)
196,02
Экономия: -15,51 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (6)
202,69
Экономия: -22,18 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (14)
196,00
Экономия: -15,49 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (24)
200,39
Экономия: -19,88 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (22)
199,35
Экономия: -18,84 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (5)
202,79
Экономия: -22,28 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (9)
199,60
Экономия: -19,09 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (7)
198,80
Экономия: -18,29 грн
180,51 грн