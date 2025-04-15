ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
464,00
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
489,86
Экономия при брони: -71,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
444,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
444,00
Экономия при брони: -65,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
496,10
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
525,58
Экономия при брони: -19,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
379,05
Экономия при брони: -48,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
385,10
Экономия при брони: -93,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
526,44
Экономия при брони: -148,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
112,01
Экономия при брони: -14,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
499,04
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
444,00
Экономия при брони: -54,00 грн