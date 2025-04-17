ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
530,76
Экономия при брони: -115,73 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
505,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
370,27
Экономия при брони: -60,95 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
505,30
Экономия при брони: -59,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
493,99
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
506,65
Экономия при брони: -94,22 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
525,78
Экономия при брони: -110,80 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
530,30
Экономия при брони: -55,41 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
252,65
Экономия при брони: -29,95 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
540,51
Экономия при брони: -65,62 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
541,99
Экономия при брони: -67,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
378,98
Экономия при брони: -44,92 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
505,30
Экономия при брони: -59,90 грн