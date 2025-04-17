ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,90
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
535,84
Экономия при брони: -75,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,90
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
502,42
Экономия при брони: -87,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
508,08
Экономия при брони: -93,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
505,30
Экономия при брони: -66,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,90
Экономия при брони: -56,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
536,24
Экономия при брони: -76,31 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
494,23
Экономия при брони: -81,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
536,80
Экономия при брони: -63,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн