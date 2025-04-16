ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
496,10
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
507,84
Экономия при брони: -134,49 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
444,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
503,23
Экономия при брони: -27,18 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
498,61
Экономия при брони: -125,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
535,74
Экономия при брони: -117,69 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
513,47
Экономия при брони: -122,07 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
505,30
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
543,20
Экономия при брони: -124,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
531,62
Экономия при брони: -123,54 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
509,52
Экономия при брони: -101,44 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
247,36
Экономия при брони: -42,90 грн