ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
380,48
Экономия при брони: -77,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
522,72
Экономия при брони: -93,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,90
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
521,54
Экономия при брони: -121,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited