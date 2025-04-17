ДЕТРИМАКС 4000 (DETRIMAX® 4000)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
523,20
Экономия при брони: -15,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,90
Экономия при брони: -58,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
495,70
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
541,48
Экономия при брони: -174,83 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
371,92
Экономия при брони: -43,95 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
493,97
Экономия при брони: -61,63 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
379,05
Экономия при брони: -51,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
527,35
Экономия при брони: -160,71 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
529,44
Экономия при брони: -156,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
540,66
Экономия при брони: -168,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ДЕТРИМАКС 4000 капсулы 4000 МЕ блистер №60
Unipharm Laboratories Limited
477,70 грн