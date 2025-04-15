Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,85
Экономия при брони: -82,28 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1098,03
Экономия при брони: -220,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
581,50
Экономия при брони: -26,42 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1106,27
Экономия при брони: -55,15 грн
1051,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Экономия при брони: -155,00 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Экономия при брони: -131,10 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
978,00
Экономия при брони: -102,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
383,19
Экономия при брони: -107,05 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,00
Экономия при брони: -20,01 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1055,29
Экономия при брони: -48,33 грн
1006,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -170,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,50
Экономия при брони: -167,55 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1123,75
Экономия при брони: -246,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,93
Экономия при брони: -89,57 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1094,33
Экономия при брони: -217,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
562,99
Экономия при брони: -84,30 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1107,11
Экономия при брони: -230,03 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,92
Экономия при брони: -78,23 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,18
Экономия при брони: -218,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,27
Экономия при брони: -94,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1142,12
Экономия при брони: -264,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
581,30
Экономия при брони: -26,57 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1111,04
Экономия при брони: -50,79 грн
1060,25 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
378,96
Экономия при брони: -59,48 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1105,91
Экономия при брони: -228,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн