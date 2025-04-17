Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,88
Экономия при брони: -179,34 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1103,31
Экономия при брони: -184,96 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
559,70
Экономия при брони: -129,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,82
Экономия при брони: -184,97 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1114,92
Экономия при брони: -287,88 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,30
Экономия при брони: -144,10 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
191,24
Экономия при брони: -47,99 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
383,06
Экономия при брони: -96,11 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,75
Экономия при брони: -162,89 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,92
Экономия при брони: -268,88 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,46
Экономия при брони: -189,61 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1136,78
Экономия при брони: -309,74 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,70
Экономия при брони: -148,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
558,59
Экономия при брони: -152,12 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1073,71
Экономия при брони: -246,82 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,39
Экономия при брони: -156,92 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1114,89
Экономия при брони: -288,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,40
Экономия при брони: -138,20 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,24
Экономия при брони: -158,31 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1123,58
Экономия при брони: -183,49 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,81
Экономия при брони: -159,88 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1139,45
Экономия при брони: -199,36 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,30
Экономия при брони: -144,10 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО