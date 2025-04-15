Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
562,15
Экономия при брони: -155,46 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1093,68
Экономия при брони: -224,06 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -159,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -159,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,30
Экономия при брони: -152,00 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,27
Экономия при брони: -164,24 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1060,62
Экономия при брони: -167,31 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,82
Экономия при брони: -160,45 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1104,71
Экономия при брони: -172,24 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Экономия при брони: -144,70 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
382,46
Экономия при брони: -99,45 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Экономия при брони: -144,70 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,70
Экономия при брони: -154,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -146,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -159,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -159,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
579,80
Экономия при брони: -172,32 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,60
Экономия при брони: -209,13 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
389,59
Экономия при брони: -106,59 грн