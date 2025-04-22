Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 509 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Экономия при брони: -142,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Экономия при брони: -142,10 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
585,23
Экономия при брони: -30,30 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1113,66
Экономия при брони: -130,22 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
582,15
Экономия при брони: -166,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1125,91
Экономия при брони: -323,53 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -134,60 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
587,69
Экономия при брони: -171,80 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1111,85
Экономия при брони: -188,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1102,04
Экономия при брони: -196,29 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,76
Экономия при брони: -17,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,52
Экономия при брони: -150,63 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1102,19
Экономия при брони: -178,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
385,86
Экономия при брони: -94,78 грн