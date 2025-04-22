Киев
Иммунсил D3 (Immunsil® D3)

Иммунсил D3 (Immunsil® D3)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 509 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
912,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
413,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
911,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
413,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Экономия при брони: -142,10 грн
436,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Экономия при брони: -142,10 грн
436,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
911,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
585,23
Экономия при брони: -30,30 грн
554,93 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1113,66
Экономия при брони: -130,22 грн
983,44 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
399,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
882,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
582,15
Экономия при брони: -166,80 грн
415,35 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1125,91
Экономия при брони: -323,53 грн
802,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -134,60 грн
436,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
803,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
911,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
911,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
587,69
Экономия при брони: -171,80 грн
415,89 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1111,85
Экономия при брони: -188,16 грн
923,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
434,48 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1102,04
Экономия при брони: -196,29 грн
905,75 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,76
Экономия при брони: -17,24 грн
557,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,52
Экономия при брони: -150,63 грн
415,89 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1102,19
Экономия при брони: -178,86 грн
923,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
385,86
Экономия при брони: -94,78 грн
291,08 грн
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