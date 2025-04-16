Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
383,99
Экономия при брони: -108,12 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,81
Экономия при брони: -168,72 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1139,45
Экономия при брони: -336,13 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
586,67
Экономия при брони: -31,69 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1113,89
Экономия при брони: -60,17 грн
1053,72 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
565,34
Экономия при брони: -158,58 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1086,68
Экономия при брони: -283,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1126,31
Экономия при брони: -278,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
583,38
Экономия при брони: -28,94 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1111,12
Экономия при брони: -262,89 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -157,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1142,01
Экономия при брони: -293,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
499,18
Экономия при брони: -92,59 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1105,17
Экономия при брони: -49,11 грн
1056,06 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
582,27
Экономия при брони: -175,68 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1132,72
Экономия при брони: -76,66 грн
1056,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,50
Экономия при брони: -156,91 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1115,10
Экономия при брони: -59,04 грн
1056,06 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -170,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -163,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1129,94
Экономия при брони: -70,42 грн
1059,52 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Экономия при брони: -139,20 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Экономия при брони: -170,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,64
Экономия при брони: -95,43 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1085,85
Экономия при брони: -179,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,65
Экономия при брони: -164,82 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1131,23
Экономия при брони: -225,01 грн