Иммунсил D3 (Immunsil® D3)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,20
Экономия при брони: -155,40 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,30
Экономия при брони: -17,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
373,39
Экономия при брони: -94,05 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Экономия при брони: -152,20 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,27
Экономия при брони: -162,03 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,50
Экономия при брони: -165,70 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,14
Экономия при брони: -157,13 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
560,30
Экономия при брони: -141,50 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,80
Экономия при брони: -153,97 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
373,72
Экономия при брони: -94,38 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
562,48
Экономия при брони: -146,56 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,40
Экономия при брони: -158,63 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
190,94
Экономия при брони: -51,48 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,80
Экономия при брони: -147,97 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
194,64
Экономия при брони: -55,18 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,50
Экономия при брони: -165,70 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,46
Экономия при брони: -150,85 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,48
Экономия при брони: -140,49 грн
Иммунсил D3 капсулы 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн