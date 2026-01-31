Николаев
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Николаев
(адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
0.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1900,17
Экономия при брони:
-91,17 грн
1809,00
грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-Д
0.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1008,90
грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
110.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
810,12
Экономия при брони:
-35,70 грн
774,42
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
110.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1269,92
Экономия при брони:
-167,35 грн
1102,57
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
110.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
963,17
Экономия при брони:
-35,23 грн
927,94
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
110.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони:
-11,20 грн
1101,60
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
110.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1242,77
Экономия при брони:
-204,21 грн
1038,56
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
110.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1285,23
Экономия при брони:
-246,67 грн
1038,56
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
111.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1242,41
Экономия при брони:
-181,12 грн
1061,29
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
111.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1191,84
Экономия при брони:
-166,50 грн
1025,34
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
111.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1220,48
Экономия при брони:
-81,20 грн
1139,28
грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
111.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони:
-11,20 грн
1101,60
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
111.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1209,66
Экономия при брони:
-155,07 грн
1054,59
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
112.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1270,88
Экономия при брони:
-80,13 грн
1190,75
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
112.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1230,79
Экономия при брони:
-74,56 грн
1156,23
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 29
112.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1233,48
Экономия при брони:
-202,35 грн
1031,13
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
113.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1186,63
Экономия при брони:
-50,20 грн
1136,43
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
114.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1201,49
Экономия при брони:
-176,27 грн
1025,22
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
114.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1234,30
Экономия при брони:
-78,85 грн
1155,45
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
115.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1261,60
Экономия при брони:
-72,09 грн
1189,51
грн
