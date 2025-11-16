Киев
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)

Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1109,90
Экономия при брони: -85,70 грн
1024,20 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони: -88,60 грн
1024,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1282,55
Экономия при брони: -237,33 грн
1045,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1113,30
Экономия при брони: -89,10 грн
1024,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1133,70
Экономия при брони: -109,50 грн
1024,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони: -88,60 грн
1024,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1282,56
Экономия при брони: -240,35 грн
1042,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони: -88,60 грн
1024,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1267,08
Экономия при брони: -105,92 грн
1161,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони: -88,60 грн
1024,20 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1112,80
Экономия при брони: -37,30 грн
1075,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гринченко, 6-Б
4.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1109,90
Экономия при брони: -85,70 грн
1024,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
4.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1008,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1279,56
Экономия при брони: -124,30 грн
1155,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1258,20
Экономия при брони: -204,93 грн
1053,27 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1169,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1271,21
Экономия при брони: -114,01 грн
1157,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1275,72
Экономия при брони: -125,92 грн
1149,80 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1161,63
Экономия при брони: -70,06 грн
1091,57 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
8.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1109,90
Экономия при брони: -34,40 грн
1075,50 грн
