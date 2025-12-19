Киев
О товаре
Цены
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 37 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1272,30
Экономия при брони:
-206,15 грн
1066,15
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1229,70
Экономия при брони:
-86,92 грн
1142,78
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1218,35
Экономия при брони:
-108,70 грн
1109,65
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1204,23
Экономия при брони:
-65,71 грн
1138,52
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1288,93
Экономия при брони:
-179,28 грн
1109,65
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1273,99
Экономия при брони:
-190,93 грн
1083,06
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1248,91
Экономия при брони:
-165,85 грн
1083,06
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1260,27
Экономия при брони:
-80,11 грн
1180,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1283,87
Экономия при брони:
-146,00 грн
1137,87
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1288,33
Экономия при брони:
-150,46 грн
1137,87
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1225,90
Экономия при брони:
-226,98 грн
998,92
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1225,32
Экономия при брони:
-77,18 грн
1148,14
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1262,17
Экономия при брони:
-132,66 грн
1129,51
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1254,10
Экономия при брони:
-233,26 грн
1020,84
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1274,23
Экономия при брони:
-191,17 грн
1083,06
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1245,06
Экономия при брони:
-54,76 грн
1190,30
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1197,10
Экономия при брони:
-61,33 грн
1135,77
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1200,32
Экономия при брони:
-56,40 грн
1143,92
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1187,89
Экономия при брони:
-50,39 грн
1137,50
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ капсулы 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА
1247,59
Экономия при брони:
-60,78 грн
1186,81
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню