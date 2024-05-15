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Алмагель® М таблетки для сосания 300 мг + 450 мг блистер со вкусом мяты, №24 - Днепр (Днепропетровск) (657542) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (2)
189,50
Экономия: -40,88 грн
148,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
185,73
Экономия: -34,82 грн
150,91 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: блистер (2)
187,80
Экономия: -27,90 грн
159,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
228,70
Экономия: -70,50 грн
158,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
191,38
Экономия: -34,66 грн
156,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (3)
197,90
Экономия: -38,00 грн
159,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (2)
160,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: таблетки для сосания (18)
182,99
Экономия: -25,06 грн
157,93 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
197,90
Экономия: -38,00 грн
159,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (3)
180,40
Экономия: -31,43 грн
148,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки для сосания (18)
164,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
170,12
Экономия: -22,13 грн
147,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (2)
198,29
Экономия: -50,35 грн
147,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
179,99
Экономия: -22,06 грн
157,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
186,30
Экономия: -29,58 грн
156,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), блистер (3)
141,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
187,80
Экономия: -27,90 грн
159,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
190,37
Экономия: -39,68 грн
150,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
177,55
Экономия: -18,49 грн
159,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
182,25
Экономия: -31,56 грн
150,69 грн