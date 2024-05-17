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Амбит таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №10 - Запорожье (846595) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -33,00 грн
76,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
76,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (25)
94,58
Экономия: -22,97 грн
71,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (32)
95,20
Экономия: -23,48 грн
71,72 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
109,50
Экономия: -21,24 грн
88,26 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -27,00 грн
76,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
76,14 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -27,00 грн
76,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -15,24 грн
88,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (13)
80,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (14)
94,13
Экономия: -8,78 грн
85,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
91,25 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -27,00 грн
76,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
94,00
Экономия: -18,39 грн
75,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (23)
93,50
Экономия: -21,76 грн
71,74 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
116,00
Экономия: -31,00 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
94,70
Экономия: -25,52 грн
69,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
92,73
Экономия: -16,78 грн
75,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
80,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (32)
93,52
Экономия: -24,34 грн
69,18 грн