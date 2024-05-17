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Амбит раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №10 - Запорожье (656430) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -111,00 грн
229,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5), ампула (7)
283,74
Экономия: -65,71 грн
218,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (5)
285,61
Экономия: -57,96 грн
227,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -45,29 грн
265,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: раствор для инъекций (9)
320,00
Экономия: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
304,99
Экономия: -39,29 грн
265,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (13), ампула (9)
282,39
Экономия: -12,39 грн
270,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (9)
281,99
Экономия: -54,32 грн
227,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (1)
280,50
Экономия: -53,26 грн
227,24 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
340,40
Экономия: -72,00 грн
268,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
350,00
Экономия: -93,00 грн
257,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), ампула (6)
284,09
Экономия: -56,97 грн
227,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), ампула (6)
284,50
Экономия: -57,14 грн
227,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), ампула (6)
280,56
Экономия: -53,44 грн
227,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
287,09
Экономия: -59,60 грн
227,49 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), ампула (8)
285,12
Экономия: -58,09 грн
227,03 грн