Амбит раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №10 - Харьков (656430) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 137 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4), ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2), ампула (9)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (3), ампула (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4), ампула (8)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60