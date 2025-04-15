Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
170,42
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
171,70
Экономия при брони: -24,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
156,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,64
Экономия при брони: -7,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
165,81
Экономия при брони: -20,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,79
Экономия при брони: -24,79 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
174,31
Экономия при брони: -24,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн