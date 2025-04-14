Одесса (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
149,19
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
150,63
Экономия при брони: -4,77 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
158,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
158,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
163,90
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,30
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
170,89
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
158,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
145,92
Экономия при брони: -5,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
139,56
Экономия при брони: -19,44 грн