Львов (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
169,82
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
164,00
Экономия при брони: -20,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
171,59
Экономия при брони: -19,53 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
158,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,53
Экономия при брони: -15,36 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
149,60
Экономия при брони: -6,00 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум