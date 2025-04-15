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Бициллин®-3 (Bicillin-3)

Бициллин®-3 (Bicillin-3)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 183 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
113,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
131,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
169,82
Экономия при брони: -16,65 грн
153,17 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
164,00
Экономия при брони: -20,40 грн
143,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
131,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
143,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
171,59
Экономия при брони: -19,53 грн
152,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
143,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
158,50
Экономия при брони: -14,90 грн
143,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
131,27 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
113,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00
Экономия при брони: -16,40 грн
143,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,10
Экономия при брони: -16,50 грн
143,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
140,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,53
Экономия при брони: -15,36 грн
153,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
143,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
149,60
Экономия при брони: -6,00 грн
143,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
134,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
143,60 грн
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