Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
154,02
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
172,18
Экономия при брони: -28,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
173,13
Экономия при брони: -29,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,61
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
146,78
Экономия при брони: -7,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,20
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
167,07
Экономия при брони: -17,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
166,62
Экономия при брони: -22,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
168,66
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
166,83
Экономия при брони: -22,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
163,10
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
169,55
Экономия при брони: -26,32 грн