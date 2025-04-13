Харьков (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
163,53
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
174,59
Экономия при брони: -22,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
152,61
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум
160,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бициллин®-3 порошок для приготовления суспензии для инъекций 600000 ЕД флакон №1
Корпорация Артериум