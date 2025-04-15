Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
265,04
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
262,18
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
265,57
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
264,74
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
266,92
Экономия при брони: -15,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
265,12
Экономия при брони: -19,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
269,98
Экономия при брони: -18,24 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
259,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
264,99
Экономия при брони: -19,99 грн