Киев
Левонекст (Levonext)

Левонекст (Levonext)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 51 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
220,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
222,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
265,22
Экономия при брони: -13,48 грн
251,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
257,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
242,05
Экономия при брони: -10,31 грн
231,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
243,85
Экономия при брони: -16,99 грн
226,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
242,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
244,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
240,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
244,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
230,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,99
Экономия при брони: -17,25 грн
251,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
258,12 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
269,88
Экономия при брони: -18,14 грн
251,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
244,26 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,55
Экономия при брони: -15,82 грн
252,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
235,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
260,67
Экономия при брони: -8,93 грн
251,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
244,94
Экономия при брони: -16,19 грн
228,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
209,89 грн
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