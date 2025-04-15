Львов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
233,51
Экономия при брони: -14,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
255,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,40
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
216,48
Экономия при брони: -8,52 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,40
Экономия при брони: -19,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
242,94
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
255,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
243,13
Экономия при брони: -8,31 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
232,30
Экономия при брони: -8,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,40
Экономия при брони: -19,80 грн