Киев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
278,02
Экономия при брони: -42,25 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,50
Экономия при брони: -11,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
267,22
Экономия при брони: -15,48 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
245,85
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
264,41
Экономия при брони: -12,67 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
264,18
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
262,97
Экономия при брони: -11,23 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,61
Экономия при брони: -16,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
270,05
Экономия при брони: -18,31 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,09
Экономия при брони: -11,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
260,67
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
270,36
Экономия при брони: -18,62 грн