Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
231,11
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
230,27
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
231,84
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
228,56
Экономия при брони: -9,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
223,85
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
231,84
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
228,71
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
236,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
234,61
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
227,63
Экономия при брони: -8,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
232,96
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
228,12
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,34
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
231,70
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
226,62
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
232,67
Экономия при брони: -13,77 грн