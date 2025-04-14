Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
227,61
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
229,85
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
275,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
234,00
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
232,28
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
233,25
Экономия при брони: -14,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
275,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
234,33
Экономия при брони: -15,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
275,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
275,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
275,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH