Днепр (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
246,52
Экономия при брони: -16,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
266,38
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
267,22
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
267,12
Экономия при брони: -15,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
247,72
Экономия при брони: -16,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
262,16
Экономия при брони: -10,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,84
Экономия при брони: -17,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,70
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
266,69
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
267,50
Экономия при брони: -15,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
261,15
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
267,40
Экономия при брони: -15,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
261,93
Экономия при брони: -10,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
261,88
Экономия при брони: -10,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
266,76
Экономия при брони: -15,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
242,68
Экономия при брони: -9,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
233,85
Экономия при брони: -8,99 грн