Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
240,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
269,67
Экономия при брони: -17,93 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
244,99
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,68
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
269,27
Экономия при брони: -17,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
260,67
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,53
Экономия при брони: -16,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
248,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
268,10
Экономия при брони: -16,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
263,37
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
261,35
Экономия при брони: -9,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Левонекст капли глазные, раствор 5 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Nextpharm GmbH