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Аджови™ раствор для инъекций 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Киев (618196) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
17500,00
Экономия: -536,40 грн
16963,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
19128,62
Экономия: -2074,98 грн
17053,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
20854,87
Экономия: -3788,59 грн
17066,28 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
17457,61 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
17642,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (11)
16881,99
Экономия: -83,15 грн
16798,84 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
17300,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
18363,50
Экономия: -1399,90 грн
16963,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
19529,63
Экономия: -2542,50 грн
16987,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
19756,70
Экономия: -2918,60 грн
16838,10 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
17457,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
16798,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (2)
19482,08
Экономия: -2471,00 грн
17011,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
19203,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (30)
18330,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
18504,18
Экономия: -1653,17 грн
16851,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (2)
19984,85
Экономия: -2917,58 грн
17067,27 грн