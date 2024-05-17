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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Запорожье (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
36,44
Экономия: -3,85 грн
32,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
34,25
Экономия: -4,09 грн
30,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
37,49
Экономия: -4,57 грн
32,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
37,77
Экономия: -2,50 грн
35,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
38,60
Экономия: -7,32 грн
31,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
36,96
Экономия: -5,70 грн
31,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
35,05
Экономия: -1,92 грн
33,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (4)
36,21
Экономия: -4,89 грн
31,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
34,99
Экономия: -5,48 грн
29,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
34,89
Экономия: -2,62 грн
32,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
32,10
Экономия: -1,92 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
36,47
Экономия: -3,88 грн
32,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
31,63
Экономия: -1,45 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
37,47
Экономия: -4,84 грн
32,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
33,84
Экономия: -2,70 грн
31,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
35,83
Экономия: -4,58 грн
31,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
33,95
Экономия: -4,04 грн
29,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
33,67
Экономия: -4,03 грн
29,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (2)
36,58
Экономия: -4,58 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (2)
31,03
Экономия: -3,68 грн
27,35 грн