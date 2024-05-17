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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Львов (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (3)
37,99
Экономия: -5,25 грн
32,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
33,03
Экономия: -2,73 грн
30,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
31,31
Экономия: -1,13 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (3)
33,36
Экономия: -2,40 грн
30,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -2,78 грн
33,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
33,57
Экономия: -3,26 грн
30,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (2)
38,27
Экономия: -4,73 грн
33,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -2,51 грн
31,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (2)
32,00
Экономия: -1,82 грн
30,18 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
33,08
Экономия: -2,19 грн
30,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
35,62
Экономия: -4,47 грн
31,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
33,19
Экономия: -2,46 грн
30,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (2)
33,92
Экономия: -2,93 грн
30,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
Всего: упаковка (1)
33,83
Экономия: -2,94 грн
30,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (3)
33,75
Экономия: -3,30 грн
30,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (1)
32,30
Экономия: -3,36 грн
28,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (2)
34,18
Экономия: -3,06 грн
31,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (4)
34,08
Экономия: -3,09 грн
30,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
36,30
Экономия: -5,16 грн
31,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (2)
31,54
Экономия: -1,36 грн
30,18 грн