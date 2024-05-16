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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Харьков (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
37,81
Экономия: -4,32 грн
33,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
35,60
Экономия: -4,46 грн
31,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
36,76
Экономия: -4,25 грн
32,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
35,20
Экономия: -3,85 грн
31,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
33,23
Экономия: -3,00 грн
30,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
38,12
Экономия: -5,06 грн
33,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
36,61
Экономия: -6,38 грн
30,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
34,59
Экономия: -3,37 грн
31,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
37,86
Экономия: -5,25 грн
32,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
32,08
Экономия: -1,90 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
36,84
Экономия: -5,56 грн
31,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
36,29
Экономия: -4,15 грн
32,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
35,90
Экономия: -4,59 грн
31,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
34,60
Экономия: -2,80 грн
31,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -3,10 грн
30,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
37,80
Экономия: -3,91 грн
33,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (4)
33,89
Экономия: -4,94 грн
28,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (4)
31,22
Экономия: -1,51 грн
29,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (2)
34,71
Экономия: -2,90 грн
31,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
37,26
Экономия: -6,03 грн
31,23 грн