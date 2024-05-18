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Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 1000000 ЕД флакон, №1 - Запорожье (7284) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (11)
13,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
14,45
Экономия: -2,57 грн
11,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
13,49
Экономия: -0,74 грн
12,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
14,59
Экономия: -2,69 грн
11,90 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (38)
11,43 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
14,30
Экономия: -2,40 грн
11,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
13,60
Экономия: -0,75 грн
12,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
13,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
13,73
Экономия: -2,06 грн
11,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
13,40
Экономия: -1,78 грн
11,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (40)
14,50
Экономия: -3,20 грн
11,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
13,12
Экономия: -0,67 грн
12,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (18)
12,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
14,86
Экономия: -1,24 грн
13,62 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (6)
13,25
Экономия: -1,35 грн
11,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (29)
12,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
13,50
Экономия: -0,69 грн
12,81 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (3)
14,50
Экономия: -2,50 грн
12,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
13,94
Экономия: -1,94 грн
12,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
13,99
Экономия: -1,18 грн
12,81 грн