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Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Запорожье (6234) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
9,82
Экономия: -0,41 грн
9,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
10,38
Экономия: -0,46 грн
9,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
9,28
Экономия: -0,58 грн
8,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
9,81
Экономия: -0,33 грн
9,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (2)
9,39
Экономия: -0,49 грн
8,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
9,34
Экономия: -0,54 грн
8,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
8,26
Экономия: -0,37 грн
7,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (9)
8,04
Экономия: -0,04 грн
8,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (6)
10,41
Экономия: -0,61 грн
9,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
7,76
Экономия: -0,26 грн
7,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
10,09
Экономия: -0,61 грн
9,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (4)
6,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
10,44
Экономия: -1,38 грн
9,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
10,74
Экономия: -1,61 грн
9,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
8,24
Экономия: -0,45 грн
7,79 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -2,00 грн
8,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (4)
8,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
8,06
Экономия: -0,26 грн
7,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
8,76
Экономия: -0,36 грн
8,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
10,10
Экономия: -0,90 грн
9,20 грн