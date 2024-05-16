Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Киев (6234) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 202 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Свк фарм
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (35)
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Біла ромашка
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6