Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫПенициллины, чувствительные к действию бета-лактамазБензилпенициллинБензилпенициллинЦены в аптеках

Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Киев (6234) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
10,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
10,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
10,16 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (5)
6,55
Экономия: -1,36 грн
5,19 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
9,10
Экономия: -1,38 грн
7,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
9,50
Экономия: -0,46 грн
9,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (4)
6,24 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
7,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (10)
6,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
8,45
Экономия: -0,80 грн
7,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
7,63 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (35)
8,00
Экономия: -1,62 грн
6,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
6,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (2)
6,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
8,05 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (4)
11,00
Экономия: -1,67 грн
9,33 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (2)
6,41 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (2)
6,76 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (5)
11,00
Экономия: -0,33 грн
10,67 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (10)
7,99 грн