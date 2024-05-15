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Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (6234) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
10,62
Экономия: -0,88 грн
9,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
9,55
Экономия: -0,73 грн
8,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
10,57
Экономия: -1,51 грн
9,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
9,61
Экономия: -0,79 грн
8,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (10)
8,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
9,50
Экономия: -0,88 грн
8,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
9,41
Экономия: -0,79 грн
8,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (8)
8,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
10,57
Экономия: -0,67 грн
9,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
7,58
Экономия: -0,43 грн
7,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
7,49
Экономия: -0,29 грн
7,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (6)
6,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
9,62
Экономия: -0,32 грн
9,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
9,23
Экономия: -0,53 грн
8,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
8,05
Экономия: -0,25 грн
7,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
9,70
Экономия: -0,40 грн
9,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
9,39
Экономия: -0,59 грн
8,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
8,82
Экономия: -0,42 грн
8,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
7,14
Экономия: -0,22 грн
6,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
8,24
Экономия: -0,47 грн
7,77 грн