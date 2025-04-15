Киев
Озелар (Ozelar)

Озелар (Ozelar)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5184,21
Экономия при брони: -239,06 грн
4945,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
443.6 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2370,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
448.4 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2369,08 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 13 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
448.6 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
4853,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное