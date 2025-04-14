Киев
Озелар (Ozelar)

Озелар (Ozelar)

Одесса (адрес не указан)
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5238,88
Экономия при брони: -293,73 грн
4945,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2370,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
442.9 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2369,08 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
443.5 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
4853,40 грн
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