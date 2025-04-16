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Озелар (Ozelar)
Озелар (Ozelar)
Николаев
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
284.6 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5220,99
Экономия при брони:
-275,84 грн
4945,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
349.8 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
5151,41
Экономия при брони:
-206,26 грн
4945,15
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
408.0 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
2369,08
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
408.5 км
Озелар раствор для инфузий и орального применения 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
4853,40
грн
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